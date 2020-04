Covid-19, l’università di Siena scopre una nuova strategia farmacologica per contrastarlo

E’ stato pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Biochemical and Biophysical Research Communications il lavoro d i un gruppo di ricercatori dell’Università di Siena che mostra una nuova possibile strategia farmacologica contro il COVID-19. Il gruppo di ricerca tori , coordinato dal professor Neri Niccolai e composto da Alfonso Trezza ed Ottavia Spiga del dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia e da Pietro Bongini e Monica Bianchini del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche , ha studiato la struttura della proteina che il virus espone sulla sua superficie e responsabile della sua infezione.

” Questa proteina – spiega il professor Niccolai – è costituita da tre subunità che si auto assemblano per formare la protuberanza necessaria al virus per infettare le persone”. Attraverso l’utilizzo di tecniche di Bioinformatica strutturale e di Biologia computazionale, i ricercatori hanno ottenuto dei modelli predittivi che indicano con chiarezza che questo processo di assemblaggio delle tre subunità può essere ostacolato dalla presenza di piccole molecole.