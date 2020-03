Covid-19, la solidarietà che ci muove: ecco le raccolte fondi per gli ospedali, a Siena e provincia

Un nuovo inizio di settimana ed ormai siamo a 14 giorni da quando il Presidente del Consiglio Conte ci ha costretto a restare nelle nostre case per cercare di contenere e debellare questo virus che ormai, da più di un mese, è entrato nelle nostre vite in maniera dirompente. Nel frattempo, moltissime persone e associazioni, a livello nazionale, si sono mosse per cercare, nel loro piccolo, di dare un contributo alla sanità e più in particolare a tutti i medici e gli infermieri che in questo momento sono in prima linea cercando di salvare le nostre vite. Anche a Siena e provincia, come nel resto d’Italia, c’è stato un grande movimento di solidarietà che va oltre al link già predisposto dall’azienda ospedaliera universitaria senese, dobbiamo però fare una premessa: già la stessa azienda ospedaliero-universitaria senese, dispone all’interno del suo sito una raccolta fondi dove, attraverso un bonifico bancario, qualsiasi persona può donare volontariamente cliccando qui

Moltissimi cittadini ed anche associazioni senesi, si sono mobilitati organizzando raccolte fondi da destinare agli ospedali de Le Scotte, Campostaggia e Nottola, le nostre strutture sanitarie che in questo momento, anche loro, stanno combattendo contro il Coronavirus. I primi a muoversi furono Silvia e Marco, due senesi dal cuore gentile che decisero di organizzare una raccolta tramite la piattaforma GoFoundMe, raccogliendo oltre 5 mila euro da destinare all’ospedale Le Scotte di Siena.

Poi è stata la volta di altri cittadini senesi che si sono fatti conoscere sotto il nome di ‘Siena Canta’, una raccolta fondi organizzata in concomitanza con il flash mob tenutosi domenica 15 e 22 marzo, in cui, molti senesi si sono affacciati dalle loro finestre dopo i rintocchi struggenti di Sunto, intonando ‘Squilli la fè’, l’inno della Marcia del Palio. Molte persone hanno accolto di buon grado l’iniziativa donando ognuno un piccolo contributo, arrivando a raccogliere oltre 4 mila euro, ma la raccolta fondi è sempre attiva, basta cliccare qui

L’Azienda ospedaliero universitaria Senese è rimasta molto soddisfatta delle donazioni, tanto da destinare parte dei soldi nell’opera di ri-destinazione del Dea, dove si è adibito l’intera zona al ricovero dei pazienti Covid.

Anche l’associazione dei Medici Cattolici Italiani di Siena si è mossa per organizzare una raccolta fondi con il supporto, di banca Monte dei Paschi, Magistrato delle Contrade, Comune di Siena e associazione Orme. Una donazione per contribuire all’acquisto di nuovi ventilatori, macchinari impiegati in prima battuta per aiutare la respirazione nei pazienti che accusano un’infezione grave. La donazione è sempre attiva basta eseguire un bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 38 P 01030 14299 00000 1900071

Solidarietà anche per le strutture ospedaliere della provincia senese come Campostaggia a Poggibonsi e Nottola a Montepulciano. I comuni della Valdelsa, primi fra tutti Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Casole d’Elsa, San Gimignano e Radicondoli, hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare tutti i medici e gli infermieri. “Ogni aiuto è prezioso – come hanno detto i sindaci dei comuni – basta donare un piccolo contributo”. Per donare il conto corrente è intestato a Comune di Poggibonsi

Iban IT19 P 01030 71940 000003534974 Codice Bic: PASCITMMPOG Causale: Emergenza COVID- 19.

A Montepulciano è il turismo che entra a sostegno della comunità, un grande gesto solidale, “Una Strada di solidarietà per l’Ospedale di Nottola” è il nome della raccolta fondi organizzata dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. Una campagna iniziata ieri sera che prevede l’acquisto di dispositivi di protezione individuale primi fra tutti le famigerate mascherine ffp2. Potete cliccare qui per la donazione