Covid-19, la rivista Nature: “Tutti i pazienti guariti sviluppano gli anticorpi contro il virus”

“Buona notizia: seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da Covid19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità”. L’annuncio arriva da un tweet del virologo Roberto Burioni e fa riferimento ad uno studio cinese pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Come hanno spiegato gli autori della ricerca” Dopo 19 giorni dai primi sintomi il 100 per cento dei pazienti esaminati ( sono 285 ndr.) hanno sviluppato gli anticorpii IgG contro il virus Sars-CoV-2″. La notiza è stata commentata positivamente dagli scienziati italiani, così, su Facebook, Guido Silvestri, virologo e docente italiano alla Emory University di Atlanta “Lo studio è Importante in quanto conferma che il nostro sistema immunitario monta una risposta anticorpale contro il virus – scrive -,risposta che con tutta probabilità, basandosi sui precedenti di SARS-1 e MERS oltre che sui modelli animali di infezione da coronavirus, protegge dalla reinfezione o almeno dal ritorno della malattia”.