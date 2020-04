Covid-19, la contrada della Selva organizza la “pizza sospesa” per i senesi in difficoltà

Emergenza covid-19, ancora grande solidarietà dal mondo delle contrade: la Selva ha deciso organizza la “pizza sospesa”per gli abitanti della città che si trovano in difficoltà economica. Lo comunica la Cancelleria della contrada “In questo periodo difficile per tutti noi- si legge-, è importante ricordare che nella nostra città vi sono famiglie particolarmente provate dalla crisi del lavoro causata dall’attuale, terribile, pandemia. È in momenti come questo che la contrada deve affermare ancora una volta la propria funzione di istituto di garanzia sociale e di sostegno per la comunità. I Selvaioli hanno pertanto avviato l’iniziativa di raccolta fondi “Pizza sospesa della Selva”, garantendo quotidianamente 15 pizze gratuitamente fruibili da chiunque manifesterà di avere bisogno”.

“L’idea nasce dalla consapevolezza che in tanti a Siena si trovano in crisi – afferma l’onorando priore Stefano Marini-, la nostra non può essere una risposta ma vuole essere un segnale simbolico. Così la contrada ritorna alle sue origini di solidarietà e mutuo soccorso. In collaborazione con una pizzeria senese abbiamo capito che questa potesse essere un’iniziativa significativa”.La pizza viene consegnata a casa (senza nessun costo): per farsela recapitare basta chiamare il numero 0577-1654809 e indicare l’indirizzo a cui la si può ricevere. Le pizze verranno consegnate tutti i giorni dalle 18.30 alle 19. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 20 aprile.