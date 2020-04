Covid-19, in Italia nuovo record di guariti per il secondo giorno di fila

Di seguito i dati del bollettino della Protezione civile: c’è un lieve decremento dei positivi, oggi si segnano 10 malati in meno (ieri erano stati 528); sale invece il numero dei contagi che oggi è di 3370 ( ieri 2729); Calano invece i morti: sono 437 ( ieri 534); i guariti fanno segnare invece, per il secondo giorno di fila un record: oggi sono 2943( ieri 2723). Cresce ancora la pressione negli ospedali: sono ricoverate con sintomi 23.805 persone, 329 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 81.510 persone (406 in più rispetto a ieri).