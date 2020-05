Covid-19, il contagio in Toscana a inizio fase due: i nuovi casi sono scesi del 70%

Il trend del contagio sta continuando a vivere la sua fase di decrescita con una media di 80 casi al giorno per 3500 tamponi fatti. Più alto, rispetto al resto di’Italia, il dato della riduzione dei nuovi casi che è pari al 70%. Anche in Toscana il lockdwon ha ridotto la diffusione del contagio da covid19, lo si apprende da uno studio effettuato dall’Ars. Ottimo il dato delle guragioni che erano 3400 al 3 maggio, il parametro è cresciuto di 8 volte ad aprile. Il dato più confrontante,vista la riapertura, secondo gli esperti è il trend dei ricoveri che dal 3 di aprile, giorno in cui si trovavano 1427 persone ricoverate nei reparti Covid è sceso a 625.

“Soprattutto le persone ricoverate in terapia intensiva sono più che dimezzate nello stesso periodo (da 297 a 112)” Commenta l’Ars che aggiunge :”prendendo a riferimento l’ultima settimana di marzo come data indicativa a partire dalla quale le misure di contenimento si stima abbiano cominciato ad avere effetto, si è osservata per i ricoveri totali una riduzione media di più del 45% in Toscana a fronte del 30% in Italia, e di quasi il 50% per le terapie intensive”. L’Ars, in tutta la Toscana, ha osservato un generale abbassamento dei casi severi e critici” sono passati dal 46,4% della prima settimana al 16,7% dell’ultima” ed una speculare crescita dei totalmente asintomatici “dal 6,3% al 61,5% nello stesso periodo- si legge nella nota”.

“Le province con maggiore presenza sul territorio di RSA sembrano essere quelle maggiormente colpite dai casi in quell’ambito di contagio”, prosegue l’Ars che sui decessi fa notare invece come “I tassi provinciali seguono le aree geografiche caratterizzate da maggior contagio: la provincia di Massa e Carrara è quella in cui il tasso è più alto, seguita da Lucca e Firenze. Come per i casi, sono i territori delle province a Sud della Toscana (Siena, Arezzo e Grosseto), ad avere i tassi di mortalità più contenuti”. Sono 872 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti, Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 è di 23,4x 100mila residenti contro il 47,6X100mila della media italiana (12esima regione).