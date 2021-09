Covid-19, il Comune di Siena aumenta il contributo affitto: alle famiglie senesi oltre 392mila euro

In linea con il progetto “Obiettivo Famiglia”, approvato con delibera nel maggio 2021, e al fine di fronteggiare le gravi ripercussioni sul tessuto sociale causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nella difesa del diritto all’abitazione, l’amministrazione comunale senese ha deciso di implementare il contributo pubblico per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2020.

A seguito del provvedimento 2354 del settembre 2021 è stato infatti previsto il pagamento del contributo pubblico per l’affitto ai nuclei familiari che, a seguito di specifico bando, ne avevano fatto domanda ed erano utilmente collocati in graduatoria, fino al limite massimo consentito per fasce di reddito (€ 3.100,00 per redditi fino ad e ad €13.391,82 ed € 2.325,00 per redditi fino ad € 28.770,41), con una integrazione del budget precedentemente destinato di circa 165.000 mila Euro. L’amministrazione comunale nel corso del 2021 ha pertanto riservato ai contributi per l’affitto , complessivamente, oltre 392.000 mila Euro.

La scelta di destinare ulteriori risorse alle famiglie che occupano appartamenti in locazione ha la finalità di consentire loro di sostenere i relativi oneri economici in maniera più agevole, evitando o riducendo gli sfratti per morosità e le relative ricadute sociali.