Covid-19, Gsk: “Nel 2021 produrremmo 1 miliardo di dosi di adiuvante per il vaccino pandemico”

GSK ha confermato oggi l’intenzione di produrre 1 miliardo di dosi nel 2021 del suo adiuvante per un potenziale vaccino pandemico, per sostenere lo sviluppo di più candidati vaccini COVID-19 adiuvati. Lo si apprende da una nota stampa della stessa azienda. GSK ritiene che la sua tecnologia adiuvante pandemica potrebbe dare un contributo significativo contro COVID-19. Infatti, come dimostrato nell’ultima pandemia influenzale, il coadiuvante pandemico di GSK può ridurre la quantità di proteina del vaccino necessaria per dose, consentendo di produrre più dosi di vaccino e contribuendo a proteggere un maggior numero di persone. Inoltre un adiuvante può migliorare la risposta immunitaria ed è stato dimostrato che crea un’immunità più forte e duratura contro le infezioni.