Covid-19, Giani promette: “Mascherina obbligatoria all’aperto come prima ordinanza”

Sulla sanità “ci penso io” e appena si insedierà, se non verrà presa prima una decisione “sarò io a firmare un’ordinanza per la mascherina obbligatoria all’aperto“. Lo ha detto il futuro presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un’intervista su La Repubblica. Come ha annunciato sarà proprio Giani,. almeno nella prima fase, a gestire l’emergenza sanitaria anche se non è ancora chiaro se nella futura giunta sarà lui ad avere la delega alla sanità.

Proprio sui nomi della futura squadra di governo Giani ha fatto sapere che si auspica “che Italia Viva sia in giunta” e che il consigliere regionale Jacopo Melio( candidato Pd più votato nel collegio di Firenze) “avrà una delega speciale sul fronte dei diritti”.