Covid-19, firmato il nuovo Dpcm: stretta sulla movida, stop a gite e calcetto

Dopo l’incontro con le Regioni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid che avranno una validità che durerà per i prossimi trenta giorni.

Novità principale sarebbe quella rappresentata dal divieto di feste private al chiuso o all’aperto e la forte raccomandazione di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. Ritornerebbe anche il divieto di gite scolastiche e di fare sport a livello amatoriale, come il calcetto, ma sarebbero comunque consentiti a livello dilettantistico, per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi.

Stretta anche sulla movida. Divieto di sosta davanti ai locali dalle 21, in modo da evitare assembramenti , e chiusura di pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo a mezzanotte. Sarebbe quello che il governo ha proposto ai governatori e ai rappresentanti degli enti locali per limitare la movida. Per quanto riguarda le cerimonie restano in vigore le regole dei protocolli già approvati ma viene messo un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti successivi,

Sarebbe confermato l’obbligo di mascherina già presente nel decreto del rinnovo di proroga dello stato di emergenza della scorsa settimana. “E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”, questo il testo dell’articolo 1 del nuovo dpcm.

Tra le proposte previste, c’è anche il limite di mille persone negli stadi all’aperto e capienza dei palazzetti che sale fino al 15% anche se non si potrà andare oltre i mille spettatori. Rispetto ai precedenti provvedimenti, dunque, non cambia nulla per quanto riguarda gli stadi mentre salta il limite massimo di 200 persone per quelli al chiuso.