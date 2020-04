Covid-19, finita l’odissea di Stefano Scaramelli: “Dopo 49 giorni sono negativo”

Ci sono voluti 49 giorni prima che arrivasse la buona notizia. Finalmente Stefano Scaramelli, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità è risultato negativo al coronavirus dopo una lunga odissea durata ben 49 giorni. La buona notizia la apprendiamo attraverso un comunicato stampa.

“Ce l’eravamo detto che prima o poi saremmo tornati a sorridere e ad abbracciarci. I medici ci hanno appena comunicato ufficialmente che siamo guariti – fa sapere Stefano Scaramelli -. Io, mia moglie e mia figlia abbiamo superato il Corona virus. I tamponi, per la seconda volta consecutiva a distanza di 24h, hanno dato esito negativo. Ha vinto il coraggio al cospetto della paura. Se ne va un incubo, termina all’improvviso così come era piombato nella nostra vita. Un incubo durato 49 giorni, tanto veloci quanto lenti, dove lo scorrere del tempo è stato clemente. 49 giorni nei quali la speranza e la fiducia non sono mai mancate. 49 giorni dove il vostro calore e la vostra vicinanza hanno fatto la differenza, 49 giorni in cui ci siamo scoperti vulnerabili ma nel contempo riscoperti famiglia”.

“Il mio primo pensiero, unico quanto ossessivo, va a Lori, il piccolino di casa che più di tutti ha resistito, senza mai perdere la serenità, forte, distante ma unito a noi. Da oggi torniamo a sorridere, ad abbracciarci e abbracciarlo, e mai come in questa fase si può capire quanto un abbraccio abbia valore – Conclude Scaramelli -. Grazie. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini in questa fase. Grazie a tutto il personale sanitario, ai volontari, a chi ci ha consegnato farmaci, spesa alimentare o è venuto a raccogliere i rifiuti domestici, a chi ci ha regalato un sorriso o con semplici gesti mostrato affetto non scontato. Grazie a quell’esercito silenzioso e operativo che in questi mesi è stato, e tutt’ora è, al fianco della nostra comunità. Può sembrare un sogno, mi dicono non lo sia. Bene, non svegliatemi”.