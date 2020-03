Covid-19, ecco la raccolta fondi per aiutare il reparto di rianimazione delle Scotte di Siena

Un aiuto all’ospedale Le Scotte di Siena e al suo reparto di rianimazione. In questo momento di emergenza sanitaria dovuto al virus Covid-19 che sta creando un vero e proprio affollamento dei reparti, è stata creata una raccolta fondi su GoFoundMe.

Il Coronavirus ha dato segno di essere un nemico da temere, nelle ultime settimane i contagi sono aumentati esponenzialmente dando moltissimo lavoro agli ospedali, soprattutto quelli del nord Italia. Già nei giorni scorsi, avevamo sentito di alcune personalità, come Armani o Fedez e Chiara Ferragni per citarne alcuni, ma anche molti altri, che avevano destinato diversi soldi (per alcuni parliamo di milioni di euro), da destinare alle terapie intensive degli ospedali Sacco e San Raffaele di Milano. Ospedali che ultimamente stanno affrontando un periodo duro, con la preoccupazione di ritrovarsi con le terapie intensive piene.

Anche Siena non è rimasta indietro, da stamattina su GoFoundMe, sta girando una raccolta fondi da destinare al policlinico Santa Marie alle Scotte, l’obiettivo della cifra sono 5 mila euro. Già in poche ore grazie alla rapida diffusione attraverso i social, si sono raccolti quasi mille euro, segno che quando vogliamo, sappiamo dare un grande segno di unità e solidarietà verso il prossimo.

Per poter contribuire alla donazione da destinare all’ospedale senese, basta andare sul seguente link: www.gofundme.com/f/yd2mwc-aiutiamo-le-scotte-siena-covid19