Covid-19, controlli della municipale: oltre 200 persone controllate, due multati

Le persone controllate oggi, 15 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 205, altrettante le autocertificazioni acquisite.Due i cittadini sanzionati all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatisi dalla propria abitazione senza un valido motivo.Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 21 esercizi commerciali, così come dal volo dei7 droni che, durante la mattinata, hanno controllato Cassia Sud, Coroncina e Isola d’Arbia e, nel pomeriggio, la zona S. Prospero, viale Vittorio Veneto, Ginestreto e Sant’Andrea a Montecchio. Per quest’ultima zona della città al Comando della Municipale sono arrivate numerose segnalazioni che indicavano gruppi di persone all’interno di aree verdi, ma i controlli odierni non hanno dato alcun esito, quindi le pattuglie verificheranno anche nei prossimi giorni.