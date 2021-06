Covid-19, zero contagi nel comune di Siena per il quarto giorno consecutivo: in provincia sono 5

Sono cinque i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nella provincia di Siena nelle ultime 24 ore. Nuovo record per il comune di Siena che per il quarto giorno consecutivo registra zero contagi. Era infatti il 10 giugno l’ultima volta che il capoluogo registrò un contagio. i tamponi effettuati sono 400, mentre le persone positive prese in carico dall’Ausl Toscana Sud-Est sono 256. Inoltre, si registrano 25 guarigioni.

Di seguito i casi comune per comune.