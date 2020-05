Covid-19, 12 nuovi casi in Toscana

Sono 12 i nuovi casi positivi in Toscana, portando il totale a 10082, 68 sono invece i nuovi guariti, i cosiddetti negativizzati che si aggiungono al totale, portandolo a 7595. Inoltre si registrano 6 decessi: 4 uomini e 2 donne con un’età media di 79,5 anni.

Questi sono i nuovi dati di positività dopo 12 ore.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.456 i casi complessivi a oggi a Firenze (4 in più rispetto a ieri), 564 a Prato (2 in più), 673 a Pistoia, 1.045 a Massa Carrara (1 in più), 1.361 a Lucca (1 in più), 890 a Pisa (2 in più), 554 a Livorno (1 in più), 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 425 a Grosseto (1 in più). Sono 6 in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 5 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.