Covid-19, accelerazione sul vaccino: entro fine aprile sperimentazione sull’uomo

Di seguito i dati del bollettino giornaliero sull’evoluzione del contagio da coronavirus in Italia. Il numero dei positivi sale 103616 , oggi 1363 pazienti in più “prosegue il calo della pressione nelle strutture ospedaliere– afferma il commissario della protezione civile Borrelli-. I positivi in isolamento sono il 70% dei casi”. I deceduti sono 566 e i guariti sono 1224 in più. Intanto in Vneto il governatore Zai presenta il lockdown soft: ma non ci sarà più il limite di 200 metri da casa per le attività motorie, basterà restare in prossimità dell’abitazione e per 25 aprile e primo maggio viene detto che sarà possibile fare picnic solo all’interno di proprietà familiari e con i familiari conviventi.

Timori di un contagio di ritorno in Cina: l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale ha registrato nella giornata di domenica 12 aprile 108 nuovi casi di Coronavirus, +9 rispetto ai 99 del giorno prima. “A fine aprile, in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, il primo lotto del vaccino messo a punto dalla partnership Advent-Irbm/Jenner Institute/Oxford University partirà dall’Italia per l’Inghilterra dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani. Si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per immunizzare personale ospedaliero e forze dell’Ordine in modalità di uso compassionevole, dapprima nel Regno Unito e poi, se il governo italiano lo riterrà opportuno, anche nel nostro Paese”. Lo rivela all’Adnkronos Salute Matteo Liguori, managing director di Irbm SpA