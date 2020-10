Covid-19, attività sportive sospese ad Asciano

Ad Asciano sono state sospese le attività sportive di ogni ordine e grado per una settimana, “E’ la decisione unanime e volontaria presa questa mattina dai presidenti delle società sportive su consiglio e in accordo con l’assessore allo sport Claudio Bardelli durante un incontro tenutosi al palasport e promosso dall’amministrazione comunale. La decisione di uno stop a partire da lunedì è stata presa alla luce dell’evoluzione dell’emergenza pandemiologica sul territorio e in attesa del nuovo DPCM in materia”, fanno sapere del Comune.

L’assessore Claudio Bardelli “Ringrazio le società sportive per il senso di responsabilità dimostrato. Anche la lotta contro il coronavirus è un lavoro di squadra concepito secondo i più alti valori di sport e rispetto”. Virtus Asciano Basket Asciano Sporting Club Tennis Team Asciano Sporting Gau