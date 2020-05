Covid-19, annullata la Festa Medievale di Monteriggioni

La trentesima edizione della Festa Medievale di Monteriggioni sarà rinviata a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale e dalla società Monteriggioni A.D. 1213 che ne stava curando l’organizzazione fin dallo scorso ottobre.

“Il Comune di Monteriggioni e la società Monteriggioni A.D. 1213 – spiega l’assessore alla cultura, Marco Valenti – hanno lavorato fin dallo scorso autunno per progettare il trentennale della Festa Medievale, un’occasione importante per rilanciare la manifestazione e potenziare la sua capacità di attrarre visitatori italiani e stranieri. L’evento era stato pensato come una sorta di viaggio nel tempo e nella storia di Monteriggioni, ripercorrendo le tappe della manifestazione, celebrando molti dei suoi maggiori protagonisti e rafforzando il suo valore per la comunità e per le ricadute culturali ed economiche sul territorio. A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 – continua Valenti – si è deciso di annullare questa manifestazione con l’auspicio di poter celebrare l’appuntamento il prossimo anno. Nel frattempo, continueremo a lavorare con entusiasmo per progettare nuove iniziative quanto prima e per organizzare una grande Festa medievale nell’estate 2021. Siamo vicini a tutti gli artisti e ai rievocatori storici con i quali stavamo già collaborando attivamente e proficuamente, che ringraziamo per la disponibilità mostrata finora, e auspichiamo di portare avanti questa sinergia con obiettivi comuni di rilancio della Festa”.