Covid-19, Angelo Armiento(direttore amministrativo Chigiana): “Ecco come l’Accademia affronta la crisi”

Emergenza Covid-19, il direttore amministrativo della Chigiana ha fatto il quadro sulla situazione vissuta all’interno dell’Accademia. Angelo Armiento ha iniziato la sua riflessione ricordando la figura di Vittorio Carnesecchi che della Chigiana è stato vicepresidente. “E’stato un punto di riferimento, mi ha sempre incoraggiato a trovare stimoli e soluzioni. Una persona unica nell’aspetto umano e professionale – spiega -. Appena sarà possibile organizzeremo un evento per ricordarlo degnamente”.

Il periodo di riposo forzato ha aperto tante riflessioni all’interno della Chigiana, la prima su una digitalizzazione degli spettacoli. “Gli spettacoli dal vivo hanno qualcosa in più per lo spettatore – commenta Armiento-. Noi avevamo già avviato uno sforzo produttivo per registrare tutti i nostri concerti e metterli a disposizione degli appassionati. Pensavamo a creare una piattaforma on demand sul sito e l’emergenza ha accelerato il progetto, sul nostro canale Youtube diamo la possibilità di godersi i concerti del venerdì della Micat in Vertice“.

Armiento ha poi aperto ad una collaborazione con il comune di Siena- il sindaco ha chiesto più volte di poter riutilizzare gli spettacoli dell’Accademia tramite l’ufficio teatri del municipio-,” la collaborazione è sempre ben voluta, non ci sono difficoltà e bisogna solo trovare il giusto modo per lavorare insieme”: Il problema adesso per il direttore amministrativo è che” il momento di grandissima incertezza che viviamo ora può mettere in crisi la realizzazione di determinate iniziative”.

Di seguito l’intervista completa