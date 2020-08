Covid-19, a Castiglione della Pescaia niente gavettoni a Ferragosto: ecco l’ordinanza comunale

Per evitare sia gavettoni in spiaggia e nei luoghi pubblici, sia inevitabili assembramenti per sabato 15 agosto il comune di Castiglione della Pescaia ha emesso un’ordinanza “con l’emergenza covid-19 ancora in atto, per scongiurare a castiglionesi e turisti probabili contagi e il ripetersi di quelle azioni di malcostume che si sono verificate negli anni scorsi, sfociate anche in richieste di intervento da parte degli organi di polizia, è corso ai ripari – spiegano dal Comune”. Come scritto nel provvedimento, sabato 15 agosto ” sarà fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale, di porre in essere giochi consistenti nel getto di “gavettoni” o qualsiasi altro comportamento che possa in qualche modo coinvolgere e molestare passanti o imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati. Il provvedimento firmato dal sindaco della cittadina balneare specifica che la violazione dei divieti contenuti nell’ ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 50 a 500 euro”.