Covid-19, 5 nuovi casi nell’Asl sud est. Positivi due bambini di 6 e 7 anni

Nell’Asl Sud Est, dei 5 nuovi casi segnalati in provincia d’ Arezzo, 3 sono a Castelfranco Piandiscò – un bambino di 6 anni, un ragazzo di 20, una donna di 30 anni – e 2 a Montevarchi, una bambina di 7 anni ed una donna di 47 anni. Lo comunica l’azienda sanitaria che poi aggiunge “abbiamo in totale 36 casi in carico, di cui 32 persone in isolamento domiciliare, 2 in Ospedale, 1 ricoveri extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385. Dalle ore 14 del giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 luglio sono stati effettuati 466 tamponi”.