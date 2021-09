Covid-19, 23 nuovi positivi in provincia di Siena: crescono i ricoveri

Sono 23 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24ore in provincia di Siena. Portando il totale a 593. 16 i nuovi guariti mentre i tamponi effettuati sono stati 685. Crescono di uno i ricoveri al Policlinico Santa Maria alle Scotte. Due ingressi è una dimissione portano il totale 18.

Vaccini attualmente somministrati: 5.356.521

I nuovi casi registrati in Toscana sono 263 su 19.198 test di cui 8.378 tamponi molecolari e 10.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,37% (3,9% sulle prime diagnosi).

Di seguito il monitoraggio Covid-19

Abbadia San Salvatore 2 Asciano 2 Castelnuovo Berardenga 1 Chianciano Terme 1 Colle Di Val D’Elsa 3 Monteriggioni 2 Poggibonsi 2 San Gimignano 2 Sarteano 1 Siena 5 Torrita Di Siena 1 Trequanda 1

*Pazienti ricoverati in area Covid:* 18, di cui 3 in terapia intensiva, 9 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica

*Rispetto a ieri:* 2 ingressi, 1 dimissione

*Provenienza dei pazienti:*

– Alta Valdelsa: 7

– Valdichiana Senese: 7

– Area Senese: 3

– Provincia di Grosseto: 1

*RICOVERATI/FASCIA D’ETA’/VACCINATI:*

0-18 anni: 1 ricovero, non è vaccinato

35-49 anni: 6 ricoveri, nessuno di loro è vaccinato

50-64 anni: 1 ricovero, non è vaccinato

65-79 anni: 6 ricoveri, di cui 2 vaccinati

> 80 anni: 4 ricoveri, di cui 2 vaccinati