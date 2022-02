Covid-19, 215 nuovi casi in provincia di Siena: ancora in calo i ricoveri

In Toscana sono 815.045 i casi di positività al Coronavirus, 3.337 in più rispetto a ieri (1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 73.883, -7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne con un’età media di 85,8 anni.

Di seguito i casi a Siena comune per comune

Sono 215 i nuovi casi risultati positivi al Covid-19 in provincia di Siena nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 2288 tra test molecolare e antigienici rapidi.

Comune Tamponi positivi Abbadia San Salvatore 3 Asciano 5 Buonconvento 4 Casole D’Elsa 1 Castellina In Chianti 6 Castelnuovo Berardenga 11 Castiglione D’Orcia 2 Cetona 1 Chianciano Terme 9 Chiusdino 1 Chiusi 6 Colle Di Val D’Elsa 17 Montalcino 3 Montepulciano 6 Monteriggioni 8 Monteroni D’Arbia 10 Monticiano 1 Murlo 1 Pienza 2 Poggibonsi 19 Radda In Chianti 3 Radicofani 1 Rapolano Terme 4 San Gimignano 4 San Quirico D’Orcia 1 Siena 46 Sinalunga 14 Sovicille 17 Torrita Di Siena 9

*Pazienti ricoverati in area Covid* :

72 pazienti di cui 4 in terapia intensiva, 28 nel setting di media intensità, 36 in degenza ordinaria, 4 in area pediatrica

*Rispetto a ieri* : 4 ingressi, 5 dimissioni

*Provenienza dei pazienti* :

– Alta Valdelsa: 22

– Area Senese: 21

– Amiata/Val d’Orcia/Valdichiana Senese: 19

– Provincia di Grosseto: 4

– Provincia di Arezzo: 2

– Provincia di Firenze: 2

– Provincia di Livorno: 1

– Estero: 1

*RICOVERATI/FASCIA D’ETA’/VACCINATI* :

< 18 anni: 4 ricoverati, non sono vaccinati

19-34 anni: 1 ricoverato, non è vaccinato

35-49 anni: 5 ricoverati, di cui 2 vaccinati

50-64 anni: 18 ricoverati, di cui 10 vaccinati

65-79 anni: 20 ricoverati, di cui 9 vaccinati

> 80 anni: 24 ricoverati, di cui 9 vaccinati