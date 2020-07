Covid-19, 16 nuovi casi in Toscana: “Preoccupati dai focolai di origine straniera”

Covid-19, non ci sono decessi ma a preoccupare la Regione Toscana sono i nuovi casi: oggi se ne registrano sedici di cui 5 nell’Asl sud est in provincia di Arezzo. Gli altri undici invece sono distribuiti tra Firenze e Massa Carrara. “E di questi, tredici riguardano cittadini di ritorno dall’Albania e un quattordicesimo dall’Ecuador – commenta la Regione-. Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione, che nei giorni scorsi ha già adottato misure per tracciare i passeggeri che arrivano in Toscana ma che ora gli stessi dati chiede al Governo per chi atterri in altri scali in Italia”. Sono 325 le persone al momento malate, ma dall’inizio di marzo per prima volta nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. In ospedale si trovano in dodici