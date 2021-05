Sono 13 i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Siena nelle ultime 24 ore ma i tamponi, come ogni lunedì, sono meno: 411. In totale sono 607 le persone prese in carico dall’Azienda sanitaria locale in provincia di Siena, in più oggi si registrano 34 guarigioni.

Di seguito i casi comune per comune: