Covid: 17 nuovi casi nel comune di Siena, 69 in provincia

Covid, aumentano di dieci unità i nuovi casi in provincia di Siena: oggi arrivano a 69. L’Asl arriva sopra quota 400, con Arezzo che registra oltre 300 casi mentre Grosseto conte 66 nuove positività. Nell’azienda sanitaria vi sono inoltre 97 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività, 8 sono di Siena.

Il comune capoluogo risulta essere il più colpito con 17 nuovi contagi. Ad Asciano il nuovo caso più giovane, è una bimba di due anni, mentre una donna 93enne residente in una struttura sociosanitaria di Siena è la contagiata più anziana

I positivi in carico sono 3.691 a domicilio, 29 nelle strutture di Cure Intermedie e 26 in albergo sanitario. Negli ospedali covid dell’Asl sud est ci sono 28 ricoverati nelle malattie infettive e 7 in terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto, 76 nelle malattie infettive e 16 in terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.721 tamponi.

Provincia di Siena (69 nuovi casi):

Comune di sorveglianza Abbadia San Salvatore:

Bambino di 0 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 26 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Asciano:

Bambina di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 28 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Cetona:

Donna di 27 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Chianciano Terme:

Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Chiusi:

Uomo di 69 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Colle Di Val D’Elsa:

Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Gaiole In Chianti:

Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Montalcino:

Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Montepulciano:

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 90 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

Comune di sorveglianza Monteriggioni:

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Monteroni D’Arbia:

Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 69 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Piancastagnaio:

Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Poggibonsi:

Donna di 42 anni isolamento domiciliare

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Radicofani:

Donna di 81 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 85 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Rapolano Terme:

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza San Gimignano:

Bambina di 0 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

Donna di 39 anni isolamento domiciliare

Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

Donna di 58 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Siena:

Bambino di 10 anni isolamento domiciliare

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 26 anni isolamento domiciliare

Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

Donna di 42 anni isolamento domiciliare

Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Donna di 60 anni isolamento domiciliare

Donna di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 55 anni Ricovero Extra-Usl

Uomo di 69 anni Ricovero Extra-Usl

Uomo di 76 anni Ricovero Extra-Usl

Donna di 86 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

Uomo di 86 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

Uomo di 89 anni Ricovero Extra-Usl

Donna di 93 anni Rsa O Altra struttura Socio Sanitaria, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sinalunga:

Donna di 18 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Uomo di 29 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Donna di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sovicille:

Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Torrita Di Siena:

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.