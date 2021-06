Covid, 14 i nuovi positivi in provincia di Siena

Nell’Asl Toscana sud est sono 42 i nuovi positivi al covid: in ognuna delle province di Siena, Arezzo e Grosseto sono 14 i casi. Nella provincia senese sono 5 le positività a Cetona, 2 a Siena ed un caso rispettivamente nei comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi e Sovicille.

All’ospedale San Donato di Arezzo sono 15 i malati in area covid e 9 i pazienti in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto si contano 20 degenti covid e 8 in terapia intensiva. Le persone positive attualmente in carico all’Asl sono 571 ad Arezzo (24 guarigioni), 438 a Siena (17 guarigioni) e 372 a Grosseto (18 guarigioni).