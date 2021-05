Covid, 14 dimissioni alle Scotte: sono 90 gli attualmente ricoverati

Con 14 dimissioni e un solo ingresso il numero dei degenti alle Scotte scende a 90 di cui 15 in terapia intensiva e 33 in media intensità.

La maggioranza dei pazienti proviene dalle tre zone sociosanitarie della nostra provincia: 37 dall’area senese, 32 dall’ Alta Valdelsa, 13 da Valdichiana senese/Amiata Valdorcia. Tra i ricoverati che provengono da fuori del nostro territorio ci sono: 2 pazienti da Empolese/Val d’Arno inferiore; 1 da Val d’Arno aretino; 1 da Barberino/Tavarnelle; 1 da Montespertoli (Fi); 1 dall’Isola d’Elba; 1 dal Casentino; 1 da Prato. L’ospedale ha inoltre reso noti i numeri sulle vaccinazioni. Sono state effettuate in totale 29268 vaccinazioni, di cui 10057 prime dosi per i sanitari, 9768 seconde dosi per i sanitari, 6911 prime dosi per i pazienti fragili e 2532 seconde dosi per i pazienti fragili.