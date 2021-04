Covid, 136 ricoverati alle Scotte. Sono 934 i nuovi positivi in Toscana

I ricoverati in area covid alle Scotte sono 136, di cui 17 in terapia intensiva e 44 in media intensità. Rispetto a ieri si registrano 5 ingressi e 6 dimissioni. 58 del totale dei pazienti provengono dall’area senese, 36 dall’alta Valdelsa, 29 dalla Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, 5 dall’empolese e valdarno inferiore, 2 da Arezzo, 2 dal valdarno aretino, 1 da Barberino Tavarnelle, 1 da Livorno, 1 da Alta val di Cecina e Valdera ed 1 dall’Umbria.

I casi di positività al coronavirus, coi 934 odierni, toccano e superano quota 210mila. 914 casi sono stati confermati con tampone molecolare, mentre i restanti 20 tramite test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente, mentre i guariti arrivano a 177.717 unità (84,3% del totale).

Oggi in Toscana si sono registrati 34 decessi: 14 uomini e 20 donne, con un’età media di 81,4 anni. Sono 560 i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 246 nella nord ovest, 128 nella sud est.