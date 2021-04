Covid, 129 pazienti alle Scotte, 3 decessi nelle ultime 24 ore

Cala ancora la pressione dei pazienti covid sulle Scotte, ma l’ospedale non può sorridere. Nel bollettino odierno del policlinico si legge 5 ingressi, 7 dimissioni. Si registrano però 3 nuove vittime I pazienti ricoverati sono 129, di cui 16 in terapia intensiva e 42 in media intensità(questo è un dato in calo). Tra i ricoverati c’è anche un degente pediatrico. Cinquantacinque dei pazienti provengono dalla zona sociosanitaria senese, 34 dall’alta Valdelsa, 33 da Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, 2 da empolese e Val d’Arno inferiore, 2 da Val d’Arno aretino, 1 da Barberino e Tavarnelle, 1 da alta Val di Cecina e Valdera, 1 da Campagnatico e 1 da Monstepertoli. L’ospedale ha inoltre fornito il dato sulle vaccinazioni. All’Aou Senese ne sono state effettuate in totale 25372 , di cui 10001 prime dosi per i sanitari, 9658 seconde dosi per i sanitari, 4532 prime dosi per i pazienti fragili e 1181 seconde dosi per i pazienti fragili.