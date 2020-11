Covid: 123 nuovi contagi in provincia, 45 sono nel comune di Siena

Covid, nuova impennata dei contagi nel Senese: oggi sono 123, con 40 tamponi in pi+ rispetto a ieri – il dato è pari a 1167. La fascia d’èrtà che va da 50 a 64 è la più colpita con 30 casi. Contagi in 23 comuni della provincia e tornano di nuovo a fare paura i numeri nel comune capoluogo dove si contano 45 positività. Nel Senese l’Asl ha al momento in carico 1544 pazienti positivi – 1380 di questi sono in isolamento domiciliare-. E’ di 3242 il numero di contatti stretti per cui è stato disposto l’isolamento domiciliare. I nostri guariti sono oggi 12 e a Nottola i pazienti ospitati restano 6