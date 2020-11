Dodici nuovi casi su 266 tamponi – il 3,2% è positivo. Sono i dati del bollettino giornaliero dell’Asl sud est per la provincia di Siena. Otto i comuni colpiti nel Senese, ma tutti con meno di quattro casi. Sono 926 la persone prese in carico, 663 sono a domicilio, 2081 le persone in quarantena perché contatti di casi. Tante le guarigioni, sono 71.