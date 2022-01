Sono 11761 nuovi casi in Toscana. Sono stati eseguiti 22324 tamponi molecolari e 53634 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 17355 i soggetti di cui il 67,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179001, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.349 (34 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (3 in meno).