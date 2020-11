Covid: 100 ricoverati alle Scotte, due decessi

Sono arrivati a 100 i ricoverati covid alle Scotte di Siena – di cui 15 in terapia intensiva e 16 con assistenza respiratoria tramite casco-. Questa è la disposizione ricovero dei pazienti: 72 in area Covid; 12 in Malattie infettive; 16 in Area dipartimentale – Medicina interna. Rispetto a ieri: 6 ingressi, 3 dimissioni, 2 decessi -si ricorda che tali decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per covid dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale-. Queste le aree di provenienza dei ricoverati: 49 dall’area senese, 21 dall’ alta Val d’Elsa, 1 da Prato, 17 dalla Valdichiana senese, 6 dall’Amiata/Val d’Orcia, 1 da Barberino/Tavarnelle, 1 da Arezzo e 2 da Perugia. Il bollettino regionale della diffusione del covid conferma quanto anticipato dal presidente della Regione Eugenio Giani: 1.323 i positivi in più rispetto a ieri, ma con meno tamponi (10551) ed una percentuale di positività al 12,5%. Sono in calo le terapie intensive in Toscana – 296, meno due rispetto a ieri-. I ricoverati sono 2.128 (45 in più rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 41.345 (1.580 in più rispetto a ieri, più 4%).