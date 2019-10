Molestano i passanti per le vie del centro: denunciati

Nella mattinata di ieri, mercoledì 16 ottobre, due ragazzi, il primo, 21 anni di origine rumena e il secondo, 24 anni di origine russa, entrambi non residenti a Siena, importunavano i passanti per le vie del centro. I due tentavano con inganno di farsi comprare delle litografie: al primo rifiuto, reagivano in maniera violenta costringendo i passanti all’acquisto. La polizia, subito avvertita, ha rintracciato i due in via Pianigiani, conducendoli in questura.

Dai primi accertamenti è emerso che, nonostante la loro giovane età, avevano già precedenti penali contro il patrimonio e contro la persona. per motivi di sicurezza pubblica, il Questore, ha ritenuto giusto sottoporre i giovani ad una richiesta di allontanamento dalla città.

Infatti, sono stati sottoposti ad un foglio di via, con il veto di non tornare a Siena per i prossimi 3 anni.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, inoltre, li hanno anche denunciati per le molestie arrecate alla cittadinanza.