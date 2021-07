Costone, per far crescere i lunghi arriva Roberto Chiacig

Ad annunciarlo è stato il Dg del Costone, Andrea Naldini: “Roberto Chacig si occuperà degli allenamenti individuali di alcuni giocatori della Vismederi Costone, con particolare attenzione sui lunghi”. La Società ha inteso così dare seguito a un programma iniziato nella stagione scorsa con coach Marco Collini a cui è stata affidata tra l’altro la crescita tecnica del brasiliano Samuel Lucas Silveira, classe 2001, giocatore dalle grandi potenzialità fisico-atletiche, con caratteristiche da 5, un ruolo che spesso si rivela fondamentale in un campionato di C Silver.

Chiacig, che orami da anni ha messo le radici nella nostra città, è in possesso di una qualifica di allenatore nazionale in virtù anche del suo lungo curriculum in azzurro che lo portò nel 2004 a conquistare l’argento olimpico, dopo aver vinto gli Europei nel 1999. Ha vestito innumerevoli maglie con molti Club, tra cui la Mens Sana dal 2000 al 2006 con cui ha vinto uno scudetto Supercoppa italiana nel 2004. Nel 2013 torna a Siena, ingaggiato dal Costone in serie B, dove però resterà per sole 4 gare per rispondere alla chiamata di Agrigento. Nella stagione 2014/15 lo troviamo nuovamente in biancoverde, nell’anno del riscatto mensanino post fallimento, con la promozione in A2.

“Torno volentieri al Costone – afferma Chiacig- un’ambiente a cui sono molto affezionato. Credo molto nel lavoro individuale dove il singolo può crescere sotto ogni profilo, sia tecnico che mentale. Il periodo estivo è propedeutico per questo tipo di allenamenti. Inizierò i primi di agosto, poi assieme ai dirigenti costoniani, strada facendo, vedremo il da farsi”.

Nel frattempo la Società si sta muovendo sul mercato per comporre una squadra che possa svolgere ancora una volta un ruolo da protagonista in C Silver. L’ipotesi di una partecipazione alla C Gold, come lo stesso Presidente Montomoli conferma, sembra ormai sfumata: “È nostra intenzione attrezzare una compagine per la Silver dove esperienza e talento giovanile possano essere mixati con la giusta dose. Abbiamo un allenatore, David Fattorini, che crede molto nei giovani, pertanto punteremo anche sulla crescita dei nostri prospetti. Certo è che dovremo sopperire alle partenze di Tognazzi, Ondo Mengue, Pinna e Bonelli; qualcosa lo abbiamo già messo nel mirino, mancano solo le ufficializzazioni”.