I Vigili del fuoco del comando di Siena, sono intervenuti questa mattina alle 6 nel comune di Siena, in Via Duprè in prossimità di Piazza del Campo, per un incendio di un quadro elettrico situato sulla facciata di un condominio. I vigili del fuoco sono a presidio della zona in attesa dell’arrivo delle squadre di pronto intervento di Enel Distribuzione per la riparazione ed il ripristino.