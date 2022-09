Corsi post laurea dell’Università di Siena. I bandi in scadenza

Sono molti i corsi post laurea, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento professionale, dell’Università di Siena in scadenza nelle prossime settimane.

Scadono il 30 settembre i termini per iscriversi alle Scuole di Specializzazione: per le Professioni Legali, Beni storico artistici e Scienza dell’Alimentazione. Mentre il bando per Microbiologia e virologia scade il 25 novembre.

Scade il primo novembre il bando per il master di II livello in Ecocardiografia di base ed avanzata ed imaging in Cardiologia dello sport.

Scadono invece il 15 novembre i bandi per i master di I livello Infermiere e strumentista di sala operatoria, in Geomatica (I e II livello), e di II livello in Medical Genetics.

Entro il primo dicembre è invece possibile iscriversi al master I livello in Comunicazione d’impresa e ai master di II livello Biotecnologie mediche e biologia della riproduzione umana, Dermochirurgia, Drug Design and Synthesis, Ortodonzia clinica con tecnica Damon, Vaccinology and Drug Development.

C’è tempo fino al 15 dicembre per iscriversi ai master di primo livello Infermieristica, Ostetricia ed altre professioni sanitarie in ambito legale e forense, Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie, Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e molecolare applicate all’anatomia patologica; e ai master di II livello Endodonzia e Odontoiatria restaurativa, Engineering Geology, Geotecnologie per l’archeologia GTARC, Medicina estetica MAME.

È ricca anche l’offerta relativa ai corsi di perfezionamento. Entro il primo novembre è possibile iscriversi al corso Patologie vitro-retiniche e cataratta. Mentre il 15 novembre scade bando del corso Ossigeno ozonoterapia medica. C’è invece tempo finno al 15 dicembre per iscriversi al corso Metodi e strumenti per l’analisi e la gestione della sicurezza urbana.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni anche per numerosi corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento professionale. C’è tempo fino al 15 dicembre per iscriversi al corso di aggiornamento professionale in Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territori e al corso di formazione in Strumenti per l’analisi della sicurezza urbana. Mentre il 15 novembre scade il bando del corso di formazione in Regolazione dei servizi energetici e ambientali.

Le informazioni su tutti i corsi post laure, i titoli di accesso e gli aggiornamenti sui prossimi bandi in uscita, sono pubblicate all’indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.