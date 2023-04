Corse a Monticiano: sorpassi e cadute. Chiavassa fa bis di vittorie. Successi anche per Guglielmi, Murtas, Giannetti e Pes

Una bella giornata di corse questa pomeriggio alla pista del Tamburo di Monticiano che ha visto la presenza di un pubblico molto numeroso. Le sei corse hanno avuto un svolgimento lineare, tranne alcune partenze false nella quarta e nella quinta corsa con il mossiere Andrea Calamassi che si è fatto sentire con i fantini.

Nella prima corsa bel successo di caparbietà da parte di Zenios con Mattia Chiavassa che è riuscito dall’esterno a superare Antelios con Andrea Chessa che aveva preso la testa nella parte iniziale della corsa. Zenios ha preceduto lo stesso Antelios con Andrea Chessa e Circe da Clodia con Niccolò Francesconi.

Nella seconda corsa vittoria di Ares Elce con Federico Guglielmi che ha mantenuto la testa fino dall’inizio di questa corsa nonostante l’attacco dall’esterno di Viso D’angelo con Stefano Piras (arrivato in seconda posizione). Al terzo posto Takatursa con Antonio Mula. In questa corsa da segnalare la caduta di Alessio Giannetti da Caente de Campeda.

La terza corsa ha visto la vittoria di Antine Day con Mattia Chiavassa (al secondo successo di giornata) che ha mantenuto la testa fin dalle fasi iniziali. Antine Day ha difeso la prima posizione, incalzato prima da Anì de Marchesana con Elias Mannucci e poi dallo scosso Tiepolo dopo la caduta di Rocco Betti a San Martino.

Nella quarta corsa bella vittoria di Ungaros (che lo scorso anno ha corso il Palio del 17 agosto nella Civetta) con Sebastiano Murtas che ha preso la testa al primo San Martino dopo un bello spunto dalla rincorsa. Bene anche Balente Bonorvesu (che ha concluso in seconda posizione). Terzo posto per Buran con Enrico Bruschelli. Segnaliamo anche l’ottima partenza di Abbasantesa (poi ripresa da Michel Putzu) e di Zinias.

Molto combattuta la quinta corsa con Reo Confesso con Elias Mannucci che dalla rincorsa ha preso la testa, seguito da Bolina da Clodia con Federico Arri. Reo Confesso ha mantenuto la testa chiudendo il varco interno a Bolina da Clodia che ha provato a passare. Ha preso poi la testa Vento Fresco con Alessio Giannetti che è andato a vincere questa corsa davanti a Reo Confesso e ad Ungaro de Bonorva con Gabriele Lai.

Nella sesta ed ultima corsa c’è stata la bella partenza di Una Per Tutti con Sebastiano Murtas che ha mantenuto la testa per buona parte della corsa. A San Martino c’è stato però l’attacco dall’esterno di Unamore con Dino Pes che sul finale della corsa è passato in testa e ha vinto precedendo Cheremule con Andrea Sanna. Il prossimo appuntamento con l’addestramento dei cavalli da Palio è per martedì 18 aprile alla pista di Mociano.

Francesco Zanibelli