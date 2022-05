Corse a Monticiano con il pensiero ad Andrea Mari. Mula: “A lui devo tutto e mi ha insegnato che si deve essere forti”

Oggi a Monticiano le corse di addestramento in vista dei prossimi Palii di luglio e di agosto. Quella di oggi, tuttavia, non è una data come le altre a Siena: il 17 maggio 2021 Andrea Mari è scomparso prematuramente in un tragico incidente, lasciando la città sotto shock. La memoria di Brio è stata onorata nuovamente oggi dai fantini presenti e dai tanti appassionati con un minuto di silenzio a cui si è unito anche il sindaco Luigi De Mossi. “È una giornata particolare – ha detto il primo cittadino – che riguarda tutti noi. Siamo qui nell’anniversario di una disgrazia, motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno osservare un minuto di raccoglimento per ricordare Andrea”. “È una giornata particolare – chiude De Mossi – ma non è un film di Ettore Scola”.

“Quella di oggi non è una bella giornata da ricordare – dice invece Antonio Francesco Mula, oggi impegnato sulla pista del Tamburo -. Però, me lo ha insegnato proprio Andrea, in questi momenti dobbiamo essere forti. Oggi è un giorno triste, ed ero molto arrabbiato proprio perché la data di oggi non evoca bei ricordi. Probabilmente, proprio la rabbia che mi ha trasmesso lui mi ha aiutato a vincere questa corsa”. Mula è infatti risultato vincitore della terza batteria con una bella corsa di testa su Takatursa. Alla fine, il giovane allievo di Andrea Mari ha alzato il nerbo in omaggio al suo grande maestro e amico.

Lo stesso Antonio Francesco Mula è stato di nuovo protagonista nell’ultima batteria con Abracadabra. Il giovanissimo fantino ha infatti vinto l’ultima corsa della serata partendo davanti a Scompiglio e rimanendo in prima posizione fino alla fine.

E.G.