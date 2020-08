Coronavirus, tre positivi tra il personale di una Rsa

Tra il personale che opera nella RSA Cocconi Bernabei di Montepulciano sono stati riscontrati tre casi di positività al test per l’accertamento del coronavirus.

Lo comunica Adriano Giuliotti, presidente della Misericordia di Montepulciano. “Le persone si trovano già in isolamento domiciliare e d’intesa con la Asl Toscana Sud-Est, sono state adottate tutte le misure d’accertamento, contenimento e prevenzione necessarie – aggiunge-. In particolare, il tampone a cui sono stati sottoposti gli ospiti ha dato esito negativo. Inoltre è stato disposto l’isolamento per coloro che hanno avuto contatti con i “positivi””.

“I familiari degli ospiti sono stati informati e intendiamo rassicurarli sull’impegno che la struttura sta mettendo per scongiurare qualsiasi pericolo. Le eventuali, ulteriori novità saranno oggetto di nuove comunicazioni”, prosegue Giuliotti. Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco del Comune Michele Angiolini, “Anch’io sono stato contattato dalla nostra ASL riguardo alla situazione descritta che non riguarda residenti a Montepulciano, mi tengo in stretto contatto con la Misericordia e con il Presidente Giuliotti ed esprimo l’auspicio che, grazie alla professionalità della struttura e dei suoi operatori, l’evoluzione della situazione sanitaria sia la più favorevole possibile”, così ha scritto su Facebook.