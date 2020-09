Coronavirus, tre nuovi casi in provincia di Siena

Coronavirus sono tre i nuovi casi in provincia di Siena registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl sud est, Tutti e tre i nuovi positivi sono in isolamento domiciliare mentre le cause del contagio devono essere ancora chiarite. Colle, Casole Valdelsa e Sarteano sono invece i tre comuni dove sono stati coperti i nuovi casi.

Sono 19 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.Al momento nella Asl Toscana sud est sono 2.742 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.Ci sono 4 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 8 presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2077 tamponi.