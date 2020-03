Coronavirus: primo decesso in Toscana, i positivi salgono a 164

Come riporta l’Ansa c’è stato il primo decesso in Toscana di un paziente positivo al Coronavirus. Lo conferma la Regione. Si tratta di un uomo di 79 anni, ricoverato tre giorni fa all’ospedale di Pisa, nel reparto di malattie infettive. Secondo quanto spiegato l’uomo soffriva anche di altre patologie.

Sono 53 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. Il monitoraggio è quello di mezzogiorno di domenica 8 marzo. E c’è anche il primo morto: una settantanovenne con più patologie a carico e un quadro clinico già complesso in partenza, ricoverato ieri, sabato, all’ospedale di Pisa e deceduto nella mattinata di domenica. A confermare se la morte vada imputata al virus dovrà essere l’Istituto superiore di sanità, a cui spetta anche la validazione della positività del tampone. Le persone al momento ancora colpite dal virus sono dunque 164.

La situazione in Italia – Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha appena rilasciato il bollettino riguardante il numero dei contagi del Coronoavirus. In Italia crescono i guariti, sono 622. Crescono anche i contagi: positivi 6387 soggetti . I decessi di oggi sono 133- 366 numero complessivo- come ricorda il capo della Protezione Civile