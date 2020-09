Coronavirus, Siena torna a zero contagi

Coronavirus, l’Asl sud est non ha registrato nessun nuovo caso in provincia di Siena, non accadeva dai primi giorni di agosto. Nel resto dell’azienda sanitaria i nuovi positivi sono 26 – 23 ad Arezzo, 3 a Grosseto-. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.023 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 7 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 597 tamponi.