Coronavirus, sono 18 i cittadini kosovari residenti nel comune di Siena

Sono 18 i cittadini kosovari residenti nel comune di Siena, tra i 54 giunti nella nostra provincia, eludendo i controlli preposti per le normative anti Covid-19. Tra questi, dieci, non risultano ancora registrati nel portale dell’azienda sanitaria. Si tratta, perlopiù, di nuclei familiari che spaziano tra i 4 ed i 50 anni di età. Il Comune ha fatto sapere di essersi già attivato per rintracciare queste persone, per sottoporli ai controlli anti Covid-19. Al tempo stesso saranno svolti dalla Polizia Municipale ulteriori approfondimenti, nell’interesse della tutela della salute pubblica, adottando se necessario sanzioni amministrative e penali così come prevede la legge.

Anche l’amministrazione di Montepulciano ha emesso un comunicato inerente al cittadino kosovaro, residente all’interno del comune. Dopo aver parlato con il titolare dell’abitazione, cui il cittadino era residente, risultava non essere più in possesso dell’abitazione. In più, rintracciando telefonicamente questa persona, è emerso che non risiedeva più in provincia da diverso tempo.