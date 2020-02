Coronavirus, vertice a Firenze: le scuole rimangono aperte

“Massima allerta da parte di tutte le componenti sanitarie, ma nessun allarmismo”. Parole del prefetto di Firenze Laura Lega dopo la riunione fiume che è stato convocata ieri sera a palazzo Medici Riccardi per un’analisi congiunta sulla situazione regionale connessa al coronavirus, con particolare riguardo alle misure cautelari adottate per il contenimento del rischio di contagio e per la protezione della popolazione. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo ha reso note le più recenti disposizioni del Miur, che sospendono i viaggi di istruzione e le uscite dalle sedi scolastiche, ma per ora -come si vede dal comunicato della prefettura – non si è parlato di una chiusura delle scuole. Tale momento di confronto continuerà oggi nella riunione che si svolgerà tra il Presidente della Regione Enrico Rossi e i sindaci toscani.

“Fondamentale il coordinamento e la costante comunicazione tra tutte le istituzioni del territorio e la popolazione. Essenziale che le indicazioni fornite dall’Autorità Sanitaria Regionale siano scrupolosamente seguite così da garantire uniformità di azione tra tutti i soggetti coinvolti – si legge nella nota-.Nessun allarme al momento in Toscana, dove non si registrano allo stato casi di positività al coronavirus. Non ci sono pertanto esigenze di adottare in questa fase misure restrittive, ma solo di rispettare in modo puntuale le indicazioni precauzionali già fornite dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana. A tale proposito l’invito a tutti i cittadini è quello di rivolgersi per qualunque tipo di informazione sanitaria ai propri medici di base e pediatri di famiglia, contattabili telefonicamente anche il sabato e la domenica e di chiamare il 118 solo per i casi di urgenza”.