“Farmaco uccide coronavirus in 48 ore”. La scoperta nei laboratori australiani

“Un antiparassitario già disponibile in tutto il mondo può uccidere il virus in 48 ore”. Lo annuncia l’università australiana Monash. Nella lotta al covid-19 per l’uomo ci potrebbe essere un’ulteriore arma per affrontare la battaglia: l’ Invermectin, un farmaco che uccide i vermi parassiti intestinali

Come riporta l’istituto Humanitas di Milano l’Invermectin è usato “per trattare la strongiloidosi causata dal nematode Strongyloides stercoralis e per tenere sotto controllo l’oncocercosi causata dal nematode Onchocerca volvulus – si legge nel sito- A volte trova impiego anche per trattare altre parassitosi, incluse pediculosi e scabbia”.

In laboratorio, gli scienziati dell’università hanno scoperto “che una singola dose del farmaco può fermare la crescita del Sars-Cov2 nelle cellule – si legge-“. Per la Monash adesso il prossimo passo da fare sarà ” riuscire a calibrare il corretto dosaggio per gli essere umani e che la dose utilizzata in vitro sia sicura e senza effetti collaterali”.