Coronavirus, l’aggiornamento della Protezione Civile: situazione stabile in Toscana

Il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha appena concluso l’aggiornamento in merito alla situazione italiana sul Covid-19. Ad oggi, si contano 1049 malati, con 50 soggetti completamente guariti ( 4 nuovi in Liguria) e 29 decessi( 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna). Oltre la metà dei contagiati sono persone asintomatiche o con sintomi lievissimi tali da non richiedere alcun tipo di ospedalizzazione e sono in isolamento domiciliare fiduciario. La Toscana non è tra le regioni con più contagi, durante la conferenza Borrelli ha citato le regioni maggiormente contagiate: la Lombardia con 553 casi, l’Emilia Romagna con 213 e il Veneto con 189