Coronavirus, scuole no Covid: quasi 3mila test nella provincia di Siena

Sono quasi 3mila i testi, per la precisione 2897, i testi prenotati per il personale scolastico per effettuare una ripartenza sicura, nell’intera Asl sud-est sono 7888. Le prenotazione si sono aperte lo scorso 20 agosto e si chiuderanno il 14 settembre. Lo strumento è lo screening sierologico a tutto il personale delle primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private. Questa, la strada intrapresa dall’azienda sanitaria locale per effettuare una ripartenza scolastica in sicurezza, almeno dal punto di vista dei collaboratori scolastici. Sono due le vie da intraprendere: la prima, quella più immediata, iniziando con un colloquio con il proprio medico di base e la relativa prenotazione. Si procederà quindi ad effettuare uno screening sierologico con la cosiddetta digitopuntura, un’analisi rapida dove in 10 minuti sarà possibile avere la risposta.

La seconda, avverà via web, con una prenotazione obbligatoria sul sito htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it. Nella prenotazione si potrà scegliere sede ed orario dove si procederà al prelievo ematico. per questo test sarà necessario attendere quualche giorno, la risposta sarà resa visibile sul fascicolo sanitario elettronico.

Una volta avuto il referto, ci saranno due opzioni. Se è negativo, tutti a scuola. Se invece è positivo, si dovrà fare il tampone. Sarà sufficiente contattare il numero verde 800556060 per la prenotazione e si verrà contattati per eseguire il tampone in modalità drive trhu, rispettando ovviamente l’isolamento domiciliare domiciliare se non per sottoporsi al tampone.

Se l’esito sarà negativo, si potrà tornare al lavoro a scuola. Se sarà positivo, si verrà presi in carico dal Servizio di prevenzione della Asl TSE.

Ecco le strutture Asl della provincia di Siena dove il personale scolastico può fare il test sierologico su appuntamento preso sul sito htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it.

Abbadia San Salvatore ‐ Casa Della Salute che conta 108 prenotazioni

Montalcino ‐ Poliambulatorio con 126 prenotazioni

Ospedale di Nottola con 320 prenotazioni

Poliambulatorio di Chiusi con 133 prenotazioni

Poliambulatorio di Colle Val d’Elsa con 436 prenotazioneli

Poliambulatorio di Poggibonsi con 533 prenotazioni

Poliambulatorio di Siena con 1241 prenotazioni