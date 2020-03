Il consiglio dei ministri ha deciso: scuole e atenei chiusi fino a metà marzo in tutta Italia

La notizia è rimbalzata su tutte le agenzie di stampa e i media nazionali, poi è arrivata la dichiarazione del ministro Azzolina che sembra quasi un dietro front: “Ancora non abbiamo deciso, lo faremo nelle prossime ore”. Adesso c’è l’ufficialità e lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Abbiamo ritenuto di sospendere le attività fino al 15 di questo mese”.La notizia è arrivata ora: il decreto odierno per gestire l’emergenza coronavirus conterrà la disposizione della chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da domani e fino a metà marzo. Come riporta l’Ansa il governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e degli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. Il Governo si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.